Ignoti ladri hanno svuotato i serbatoi di alcuni mezzi di un’impresa edile lasciati parcheggiati in via Mariano Stabile, vicino alla chiesa Badia di Canicattì. La scoperta del furto di carburante è stata fatta dagli operai al momento della riapertura del cantiere. Il danno provocato alla ditta è di alcune centinaia di euro. Un episodio simile era già accaduto, nelle scorse settimane, in via Colombo.

