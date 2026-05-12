Ignoti ladri sono penetrati in un appezzamento di terreno riuscendo a portare via un trattore agricolo cingolato, del valore di oltre 10 mila euro. Il furto è stato messo a segno nelle ore notturne. Il mezzo, appartenente ad un pensionato di 77 anni, si trovava parcheggiato all’interno del suo fondo, in contrada “Cicuta”, a Racalmuto.

Quasi sicuramente il trattore è stato caricato su un camion. L’azione dei malviventi è stata facilitata dalla zona isolata di notte. La scoperta è stata fatta, l’indomani mattina, dallo stesso proprietario. Quando è arrivato davanti al fondo ha capito che, qualcuno era entrato.

Poco dopo ha scoperto che, erano riusciti a portare via il trattore. L’anziano ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, alla Stazione dei carabinieri di Racalmuto, per l’ipotesi di furto. E i militari hanno avviato le indagini.

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