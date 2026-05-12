Si sono vissuti momenti di panico, ieri mattina, a Canicattì dove un incendio di origine dolosa ha danneggiato l’auto modello Audi di un insegnante nei pressi di una scuola di via Pirandello. Qualcuno, che indossava una felpa con cappuccio a coprire il viso per non farsi riconoscere, ha appiccato il fuoco ad alcune sterpaglie dopo avere sistemato nei pressi della vettura in sosta alcune bottiglie contenenti liquido infiammabile.

Per fortuna una docente, che si trovava all’interno della vicina palestra dell’istituto scolastico, si è accorta delle fiamme. Alcune persone sono intervenute con degli estintori. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e gli agenti del Commissariato di polizia di Canicattì.

I poliziotti stanno cercando di capire se si sia trattato di un gesto mirato nei confronti del docente oppure di un’azione compiuta con l’intento di provocare danni ben più estesi. Nella zona sono presenti di sistemi di videosorveglianza le cui immagini sono al vaglio della polizia.

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