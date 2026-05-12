Ribera sotto choc per la morte di Domenico Smeraglia: oggi i funerali del 48enne

Una comunità ancora incredula, stretta nel dolore per una tragedia che ha colpito profondamente Ribera e Seccagrande. Si svolgeranno oggi pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa madre di Ribera, i funerali di Domenico Smeraglia, il quarantottenne morto domenica pomeriggio in un drammatico incidente stradale sul lungomare di Seccagrande.

L’uomo viaggiava in sella alla sua moto, una Suzuki GSX 1000, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’Audi. L’impatto è stato violentissimo e per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine che stanno ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro.

Ribera piange Domenico Smeraglia: oggi l’ultimo saluto al 48enne morto nell’incidente di Seccagrande

La notizia della morte di Smeraglia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando sgomenti amici, conoscenti e quanti lo conoscevano per il suo carattere solare e la sua disponibilità. A celebrare il rito funebre sarà l’arciprete Giuseppe Argento, che ha voluto ricordarlo con parole cariche di commozione.

«Probabilmente la pizza che ho mangiato sabato sera è stata una delle ultime che ha preparato – ha detto il sacerdote –. Era un ragazzo allegro, gentile, sempre disponibile. Abbiamo parlato e scherzato. La morte non guarda in faccia nessuno e arriva quando meno ce lo aspettiamo. Dobbiamo essere pronti con le mani piene di doni, tutto il bene che abbiamo seminato sulla terra, da offrire al Signore».

Parole che raccontano bene il clima di dolore che si respira in queste ore a Ribera, dove in tanti si preparano a dare l’ultimo saluto a Domenico Smeraglia, ricordato da tutti come una persona perbene, lavoratrice e benvoluta.

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