Rubati 500 metri di cavi di rame: campo sportivo resta al buio

Due furti di cavi di rame messi a segno nel giro di pochi giorni a Menfi. Dopo il depuratore delle acque reflue, stavolta i ladri hanno colpito al campo sportivo di piazza Unità d’Italia. I malviventi sono riusciti a tranciare, e a portare via, 500 metri di cavi di rame, che alimentavano la struttura sportiva. Un furto che ha pregiudicato l’utilizzo del campo sportivo nelle ore serali. Il custode dell’impianto, dopo l’amara scoperta, ha formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri di Menfi.

Il raid è stato compiuto fra giovedì santo e Pasquetta. Il danno provocato al Comune di Menfi non è stato ancora quantificato, e non sarebbe coperto da nessuna polizza assicurativa. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire agli autori dell’ennesimo furto di cavi di rame. Appare scontato che il primo passaggio investigativo è stato quello di verificare l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza.