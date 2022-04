Truffa on line: acquista giubbotto di nota marca, e gli arrivano delle scarpe scadenti

Ha acquistato un giubbotto femminile, di una nota marca, a 110 euro su un sito internet. Dopo avere pagato, e aperto il pacco, ha trovato un paio di scarpe da donna scadenti. Il venditore, naturalmente, nel frattempo, non ha più risposto al numero di telefono. Quindi ha capito di essere stato vittima di una truffa online. Un quarantatreenne di Canicattì, s’è subito recato negli uffici del Commissariato cittadino, ed ha raccontato ai poliziotti quanto, suo malgrado, gli era capitato.

Gli agenti hanno raccolto la denuncia e hanno avviato le indagini per provare a tracciare il percorso del pacco, ma soprattutto l’identità di chi ha effettuato, raggirando e truffando l’uomo. Non sarà semplice, ma i poliziotti confidano nel fatto che anche i colleghi della Postale di Palermo potranno dare un contributo decisivo per identificare gli autori della truffa online.