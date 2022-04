Ladri a “Casa Amica”: rubati tutti gli infissi e la rubinetteria

Sono penetrati nella comunità della cooperativa sociale “Casa Amica” di Agrigento, in contrada Borgo La Loggia, e hanno sradicato e portato via tutti gli infissi in alluminio, e la rubinetteria dei servizi igienici delle palazzine, attualmente disabitate, che ospitavano i minori difficili.

Dopo la scoperta del maxi furto, e la segnalazione al 112, sul posto si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stato il presidente dell’associazione, gestore della struttura.

Gli agenti hanno avviato le indagini per provare ad identificare gli autori del furto.