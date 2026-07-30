Ignoti ladri hanno divelto e portato via circa 1.000 metri di cavi elettrici e telefonici in rame provocando un danno stimato in 10 mila euro e mettendo potenzialmente a rischio la sicurezza della linea ferroviaria. È il bilancio del furto messo a segno all’interno di una galleria lungo la tratta Ravanusa-Campobello di Licata.

Il responsabile tecnico delle Ferrovie ha presentato denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri. E i militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini. Secondo la ricostruzione del raid, una banda – difficile ipotizzare l’azione di un singolo soggetto – ha tranciato i cavi elettrici e telefonici protetti posti lungo la tratta ferroviaria.

Una relazione sull’accaduto è stata trasmessa anche alla Procura di Agrigento. Le prime ipotesi investigative fanno ritenere che i responsabili conoscessero bene la zona e fossero consapevoli dell’assenza di sistemi di videosorveglianza.

I tecnici di Ferrovie dello Stato sono intervenuti tempestivamente per ripristinare i cavi asportati e riattivare la linea. Nel frattempo proseguono le attività delle forze dell’ordine per contrastare i furti ai danni delle reti elettriche, telefoniche e ferroviarie.

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