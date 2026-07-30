Quando il pubblico sostiene il privato, una domanda è d’obbligo: con quali criteri?

Sgomberiamo subito il campo da ogni equivoco. Nessuno mette in discussione il diritto di organizzare eventi privati, né tantomeno il loro possibile valore. Se un’iniziativa richiama persone, anima il territorio e contribuisce alla vita di San Leone, non può che essere un fatto positivo.

Ma proprio perché si tratta di un’iniziativa privata, è legittimo porsi alcune domande.

Perché il palco viene allestito con il supporto del Comune? Perché vengono impiegate transenne, Protezione civile, modifiche alla viabilità e un articolato piano di sicurezza predisposto dall’amministrazione? Con quali criteri vengono concesse queste forme di sostegno? Sono previste per tutti gli organizzatori che ne fanno richiesta oppure soltanto per alcuni?

Gli stessi organizzatori, negli ultimi anni, hanno promosso diverse manifestazioni anche al Palacongressi. Sarebbe utile sapere a quali condizioni è stata concessa quella struttura pubblica: attraverso un regolare canone oppure gratuitamente? Sono informazioni che, se pubbliche, meritano di essere conosciute.

Non è una caccia alle streghe. È una richiesta di trasparenza.

Perché quando il pubblico mette a disposizione mezzi, personale, servizi e spazi a beneficio di un’iniziativa privata, i cittadini hanno il diritto di sapere quali siano le regole, quali i costi sostenuti dalla collettività e quali i benefici attesi per il territorio.

Qual è il ritorno economico e turistico per Agrigento? Esistono dati che dimostrino l’efficacia di queste iniziative? Chi trae il maggiore vantaggio dall’operazione: la città o chi organizza?

Sono domande che non mettono sotto processo nessuno. Al contrario, servono a fare chiarezza. Perché se tutto è avvenuto nel rispetto delle regole, della trasparenza e dell’interesse pubblico, sarà semplice dimostrarlo.

Ed è proprio questa la risposta che i cittadini meritano. Non il silenzio, ma la trasparenza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp