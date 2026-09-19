È tornata al proprio posto questa mattina la targa con il nome di Stefano Saetta, rubata nei giorni scorsi all’interno della villa comunale di Canicattì. Al figlio del giudice Antonino Saetta, ucciso insieme al padre in un agguato mafioso il 25 settembre 1988, è infatti intitolato il polmone verde della città.

Questa mattina il sindaco Vincenzo Corbo ha assistito alla collocazione della nuova targa, realizzata artigianalmente da un fabbro e commissionata dall’amministrazione comunale.

Sempre questa mattina, all’interno del Giardino dei Giusti, è stata installata la foglia dedicata al maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, ucciso anche lui da Cosa Nostra in un agguato avvenuto sul viadotto Morandi il 4 aprile 1992.

Un omaggio che il Comune di Canicattì ha voluto tributare a uno degli investigatori che ha pagato con la vita il proprio impegno nella lotta alla mafia agrigentina. La foglia sarà scoperta martedì 22 settembre, durante un’iniziativa che si terrà all’interno della villa comunale, dove lo scorso anno è stato inaugurato il Giardino dei Giusti in collaborazione con l’associazione Casa Museo Livatino.

«Canicattì – dichiara il sindaco Vincenzo Corbo – si appresta a celebrare la Settimana della Legalità, che si aprirà ufficialmente domani. In questi giorni ricorderemo i nostri giudici Rosario Livatino, Antonino Saetta e il figlio Stefano, assassinati da mani mafiose perché nel corso della loro vita si sono battuti per l’affermazione di grandi valori: legalità e giustizia».

«Sono sicuro che la nostra città, così come avviene da decenni a questa parte – conclude Corbo – sarà protagonista contro l’illegalità e nel rigetto della cultura mafiosa».

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