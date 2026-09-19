Il tour “Le vie del cibo della lunga vita” ha fatto tappa a Cammarata con un appuntamento dedicato ai Sapori Sicani Ancestrali. L’iniziativa ha registrato ampia partecipazione proponendo al pubblico un’esperienza che ha riunito arte, degustazioni e musica per riscoprire le tradizioni gastronomiche e culturali dei Monti Sicani.

Si è svolta nella suggestiva cornice della Piazzetta della Chiesa di San Domenico la serata dedicata ai sapori e all’identità del territorio sicano. L’appuntamento è iniziato con la mostra di Omphalos, l’ultimo opera realizzata da Lorenzo Reina. Anche la mostra fotografica itinerante dedicata all’artista prosegue il suo viaggio nei borghi sicani accompagnando il premio “Controvento Lorenzo Reina”, promosso dall’associazione di promozione sociale Via delle Rondini e dalla Smap, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Il premio, al quale partecipano diversi artisti che si riuniranno al Teatro Andromeda per la celebrazione finale, nasce per riconoscere esperienze e figure impegnate nella valorizzazione del territorio, nel segno della memoria di Reina, artista e pastore scomparso nel dicembre 2025, all’età di 65 anni. A Santo Stefano Quisquina aveva saputo unire il lavoro della terra e la forza dell’arte contemporanea, lasciando un’eredità culturale e simbolica unica.

A seguire si è svolta la degustazione della Guastedda a Facci di Vecchia e di altri prodotti della tradizione sicana. Ad animare la serata sono stati gli spettacoli musicali dei Sud Ensemble e, a seguire, del Grooving Swings Trio. La manifestazione ha registrato una significativa presenza di pubblico, confermando l’interesse per un progetto che punta a valorizzare i sapori, le tradizioni e l’identità del territorio sicano.

Una delle cuoche impegnate nella preparazione ha spiegato: “La Guastedda a Facci di Vecchia è una tipica pizza che facevano le nostre nonne. L’impasto è fatto con acqua, lievito madre e farina. Gli ingredienti sono formaggio, cipolla, acciughe e poi, sopra, la salsa di pomodoro a fiocchi: la particolarità è proprio quella”.

“Con questa iniziativa – ha dichiarato il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane – continua un’azione di promozione del territorio. Per noi è un’occasione importante per promuovere il nostro prodotto tipico di punta, la Guastedda a Facci di Vecchia, che siamo riusciti a far riconoscere come prodotto tipico nazionale. Grazie a questa occasione continuiamo la promozione della Guastedda, ma soprattutto di Cammarata. Il turismo oggi si caratterizza per la ricerca della tipicità, delle tradizioni e di quel gusto dell’antico che i visitatori trovano a Cammarata. Grazie ai nostri formaggi, ai caseifici e alla Guastedda a Facci di Vecchia, che raccoglie i principali prodotti del territorio, dalla farina e dalla produzione di grano alla salsa di pomodoro, dagli ortaggi al formaggio e alla zootecnia, riusciamo a promuovere ciò che i turisti cercano. Siamo lieti di valorizzare e promuovere tutto questo”.

Tra i presenti anche Pippo Matracchia, appassionato di agricoltura e coltivazione di frutti minori, che ha spiegato: “Anticamente i medici dicevano: mangia una melagrana e i tuoi guai sanitari spariscono, perché è davvero un toccasana. Mi anima la passione per la coltivazione dei cosiddetti frutti minori, ormai rari e dimenticati, che non si trovano in commercio. È il piacere di avere un giardino con frutti che ricordano gli anni dell’infanzia. Tra i più particolari ci sono il giuggiolo pera e il giuggiolo mela, varietà create dall’uomo con caratteristiche diverse di dimensioni, colore e sapore. Altri frutti minori sono l’azzeruola, che può essere gialla, rossa o bianca, e la sorba, ormai introvabile: sono alberi antichissimi e molto longevi, che possono superare i 500 anni”.

“Più che una dieta, si tratta di un vero benessere, il benessere della lunga vita. Sono prodotti genuini che provengono dal territorio, non trattati, e generano quindi un benessere anche psicofisico, perché alla base c’è la convivialità, tipica delle relazioni del nostro paese. Nel nostro stemma c’è già tutto: una donna che accoglie le persone, i visitatori che vengono da fuori. È un segno di accoglienza e di turismo”, ha detto la vicesindaca di Cammarata, Rosalina Maggio.

Il progetto “Le vie del cibo della lunga vita: valorizzazione, promozione internazionale e sviluppo economico del patrimonio agroalimentare sicano” è promosso da Smap e finanziato dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell’Agricoltura. Finora il tour ha toccato i Comuni di Bisacquino, Burgio, Cammarata, Cattolica Eraclea, Cianciana, Contessa Entellina, Prizzi, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina, Siculiana e Villafranca Sicula. Fervono intanto i preparativi per i prossimi appuntamenti, che interesseranno Castronovo di Sicilia, Lucca Sicula, Montedoro, Palazzo Adriano e il Teatro Andromeda.

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