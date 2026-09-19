PALMA DI MONTECHIARO- La musica ha riempito uno dei luoghi più suggestivi di Palma di Montechiaro. Così la Scalinata della Chiesa Madre si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per il concerto in onore di Maria Santissima del Rosario.

Protagonista della serata è stato il Corpo Bandistico “V. Bellini”, espressione dell’attività dell’Associazione Musicale “Andrea Loggia”, che ha emozionato il pubblico con un repertorio ampio e trasversale, capace di attraversare generi, epoche e linguaggi differenti.

Una serata – realizzata con il patrocinio del Comune di Palma di Montechiaro e della Regione Siciliana- resa possibile grazie al grande lavoro dei maestri e dei musicisti che quotidianamente dedicano tempo ed energie alla crescita della realtà bandistica, sotto la direzione dei Maestri Felice Gioacchino Scicolone e Giuseppe Vitello.

Il programma ha accompagnato il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale: dalle composizioni di Nunzio Ortolano alle grandi colonne sonore di Klaus Badelt e James Horner, dalle atmosfere di Irving Berlin ai celebri brani di Queen, Earth, Wind & Fire, ABBA e Perez Prado. Non è mancato l’omaggio alla musica d’autore italiana attraverso le suggestioni e la poetica di Franco Battiato.

Un repertorio impegnativo e variegato, che ha permesso al Corpo Bandistico “V. Bellini” di esprimere la propria versatilità, passando dalle sonorità sinfoniche alle colonne sonore cinematografiche, dal pop al rock fino alla musica d’autore. La risposta del pubblico non si è fatta attendere. La Scalinata della Chiesa Madre ha restituito alla musica un pubblico partecipe e caloroso, che ha accompagnato il concerto facendosi coinvolgere attivamente, ballando e regalando applausi sempre più intensi.

La serata, presentata da una brillante Miriam Di Rosa e con Giovanni Gallo al pianoforte, ha rappresentato un’occasione per ribadire quanto la musica possa essere uno strumento di aggregazione e, soprattutto, di crescita per le nuove generazioni.

Perché il valore di una realtà bandistica va oltre il concerto e la performance sul palco. La banda è soprattutto un luogo di formazione, di socialità e di crescita. Ed è proprio nella dimensione collettiva che l’esperienza bandistica assume un significato particolare: ogni musicista impara ad ascoltare l’altro, a rispettare i tempi, a sentirsi parte di un insieme mettendo il proprio contributo al servizio di un risultato comune. Investire sui giovani e sulla loro educazione musicale significa quindi costruire, attraverso la musica, una comunità più consapevole e partecipata.

E mentre ancora risuonano gli applausi della Scalinata della Chiesa, il “V. Bellini” è già proiettato verso il prossimo appuntamento: il Concerto di Capodanno, per il quale sono già iniziati i preparativi. Un nuovo momento di musica e condivisione, ma anche un’occasione per continuare a far conoscere il valore di una realtà che senza dubbio alcuno merita di essere ascoltata da un pubblico ancora più vasto e ben oltre i confini della propria città.

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