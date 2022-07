Rubata borsa con 700 euro a donna mentre si trovava al mare

Due colpi, nel giro di pochi giorni, sulle auto di donne che sono andate al mare. Entrambe hanno lasciato, all’interno dell’abitacolo, borse con all’interno oggetti di valore e denaro. L’ultimo in ordine di tempo a Licata, nelle vicinanze della spiaggia di Poliscia. Qui è stata presa di mira l’autovettura di una trentasettenne di Canicattì. La donna è andata al mare, ed ha lasciato però in macchina, una borsa con all’interno ben 700 euro in contanti, degli occhiali di sole, di una nota marca, ma anche i documenti.

Qualcuno ha aperto lo sportello della vettura e s’è portato via l’accessorio con tutto il contenuto. L’amara scoperta al momento in cui la trentasettenne si è avvicinata per riprendere il mezzo. Tornata a Canicattì ha formalizzato denuncia di furto a carico di ignoti al Commissariato cittadino. I poliziotti hanno subito inoltrato il fascicolo ai colleghi del Commissariato di Licata, che si occuperanno dell’attività investigativa.

Appena pochi giorni prima un episodio analogo si era verificato nei pressi della spiaggia della Madonnina a Siculiana. I ladri hanno rubato una borsa di marca, con all’interno diversi oggetti in oro, lasciata in auto da un’altra canicattinese, che si era recata al mare.