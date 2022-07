Musica ad alto volume fine a notte, scatta l’ordinanza del sindaco Micciché

C’è l’ordinanza sindacale.Sulla base del regolamento che disciplina gli orari delle emissioni sonore dei pubblici esercizi e delle attività di svago al fine di tutelare la quiete e la vivibilità all’interno dei centri abitati”, l’attività dei locali in cui si somministrano bevande e alimenti dovranno spegnere la musica a mezzanotte. Il comune di Agrigento ha, quindi, con ordinanza sindacale datata 20 luglio 2022, di andare incontro ai cittadini desiderosi di quiete pubblica.

L’ordinanza sarà in vigore dal prossimo primo agosto e dispone “che le deroghe (anticipazioni e/o protrazioni) agli orari di chiusura e/o di apertura concesse prima dell’entrata in vigore dell’ atto, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore; di dare atto- si legge- che la presente ordinanza sostituisce per il periodo di vigenza ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento”.

“Nelle ore serali e notturne- si legge- esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una ridefinizione degli orari di chiusura dei locali pubblici e della disciplina in materia di impatto acustico. Se da un lato occorre favorire l’ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall’altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo; ed anche, che, è opportuno garantire, soprattutto nelle aree pubbliche in cui sono più intense le attività di socializzazione, il decoro ambientale, mediante la puntuale e corretta raccolta dei rifiuti prodotti collateralmente dalle attività economiche”. L’ordinanza richiama, poi, quelle attività che da ristoranti si trasformano in sale da ballo ricordando che “occorre la licenza del questore, senza non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico [rappresentazioni teatrali] o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività”. A chiedere, tra gli altri, interventi sulla movida “rumorosa” nella località su San Leone è stato il presidente della commissione turismo, sport e e spettacolo, Carmelo Cantone.