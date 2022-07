Blitz contro i parcheggiatori abusivi: Daspo urbano, ma anche denuncia e sanzione

Uno è stato sorpreso a chiedere soldi ad un’automobilista a San Leone, un altro nei pressi della chiesa di San Nicola. Il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ha firmato il Daspo urbano a carico di due posteggiatori abusivi, bloccati dai poliziotti della sezione Volanti. Si tratta di un 51enne, e di un 48enne entrambi agrigentini. Per due anni non potranno più rimettere piede nelle aree parcheggio della città. Gli agenti hanno accertato che uno non era la prima volta che veniva “pizzicato” a svolgere la professione di parcheggiatore abusivo.

Motivo per il quale è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà, adesso, rispondere dell’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione. All’altro è stata elevata invece una sanzione amministrativa di 700 euro. Dopo le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, i parcheggiatori abusivi sono tornati ad esercitare tanto in centro città, quanto a San Leone.