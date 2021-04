Rubarono 20 mila euro dalla camera da letto di una donna, quattro indagati

Le due donne l’hanno trattenuta a conversare in una stanza dell’abitazione, un uomo è rimasto all’esterno a controllare che tutto filasse via liscio, e un quarto soggetto si è intrufolato all’interno della camera da letto, dove ha trovato e portato via 20 mila euro in contanti, che si trovavano custoditi all’interno di un armadio. Un furto, ben pianificato, che è stato messo a segno il 10 febbraio dell’anno scorso, nell’abitazione di un’anziana favarese. Adesso i carabinieri della Tenenza di Favara, coordinati dal comando Compagnia di Agrigento, hanno chiuso il cerchio.

Il pubblico ministero Chiara Bisso ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, a carico di quattro persone, accusate dell’ipotesi di reato di furto in concorso. Si tratta di A.S., 31 anni, di Grotte, residente a Casteltermini; P.P., 44 anni di Favara; S.R., 47 anni di Favara, e V.B.G., 29 anni, di Agrigento, residente a Grotte. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Daniele Re, Silvana Calà, Marcella Bonsangue,

Ad introdursi nell’abitazione di una favarese, intrattenendosi a parlare con lei, furono le due donne. Il quarantaquattrenne rimase a fare da “palo”, mentre il trentunenne entrando nella camera da letto, riuscì a trovare la grossa somma in denaro.