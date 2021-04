Festa della polizia di Stato, calano omicidi, furti e rapine. Aumentano frodi e atti intimidatori

Nel segno della sobrietà il 169esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. Annullate tutte le cerimonie, ed iniziative, a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. Ad Agrigento è stata deposta una corona di alloro alla lapide dei caduti della polizia di Stato, nell’atrio della Questura, alla sola presenza del questore Rosa Maria Iraci, e di alcuni dirigenti e funzionari. “Quello appena trascorso è stato un anno molto difficile, in cui alcune libertà costituzionali sono state compresse a tutela della salute, per evitare la diffusione dell’epidemia. Una situazione che ha determinato non solo disagi per l libertà di circolazione dei cittadini, ma ha avuto ricadute pesanti sui settori commerciali, e industriali, generando un impoverimento della popolazione”, ha detto il questore Iraci.

Nel segno della sobrietà il 169esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. Annullate tutte le cerimonie, ed iniziative, a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. Ad Agrigento è stata deposta una corona di alloro alla lapide dei caduti della polizia di Stato, nell’atrio della Questura, alla sola presenza del questore Rosa Maria Iraci, e di alcuni dirigenti e funzionari. “Quello appena trascorso è stato un anno molto difficile, in cui alcune libertà costituzionali sono state compresse a tutela della salute, per evitare la diffusione dell’epidemia. Una situazione che ha determinato non solo disagi per l libertà di circolazione dei cittadini, ma ha avuto ricadute pesanti sui settori commerciali, e industriali, generando un impoverimento della popolazione”, ha detto il questore Iraci.

La Questura di Agrigento, inoltre, ha fornito il tradizionale bilancio annuale, dall’aprile del 2020, fino al 31 marzo 2021. In provincia di Agrigento, lo scorso anno, nel periodo preso in esame, gli omicidi commessi erano stati 4. Quest’anno, sono due (meno 40%). I tentati omicidi 3 (erano stati 13 meno 77%). Calano anche i furti, le rapine e le estorsioni. Aumentano, invece, le frodi informatiche, i danneggiamenti, e agli atti intimidatori. Sono stati effettuati 450 arresti in flagranza di reato, e 145 in esecuzione di misure cautelari, per un totale di 595 arresti. Complessivamente le persone denunciate sono state 1.280. Oltre 98mila le persone identificate, ed undici i fermi eseguiti. Sono oltre 9mila i posti di blocco effettuati. Le armi sequestrate o acquisite sono state 18. Le violenze sessuali sono passate da 21 a 22.

L’Ufficio della Divisione Polizia Anticrimine, dietro disposizione del Questore, ha emesso 145 avvisi orali, 33 Sorveglianze speciali di pubblica sicurezza, 65 fogli di via obbligatorio, 97 Daspo, 3 Dacur, e 27 ammonimenti. La Divisione Pasi ha invece contestato 49 violazioni amministrative. Cerimonia sobria in questura – Guarda il video