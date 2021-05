Rubano tubi dalla condotta idrica, arrestate due persone

Sono stati sorpresi a rubare dei tubi di irrigazione dalla condotta idrica Naro-Campobello di Licata, in contrada “Rocca di Mendola”. Nel corso di un giro di perlustrazione i carabinieri della Stazione di Naro, sono riusciti a bloccare, e a trarre in arresto due persone, che proprio in quel momento avevano finito di caricare la refurtiva su un mezzo.

In manette per il reato di furto in concorso sono finiti due canicattinesi di 47 anni, e 22 anni. Gli investigatori dell’Arma hanno quindi eseguito un immediato riscontro, accertando che i due avevano rimosso e sottratto 70 metri di tubatura dalla condotta idrica. Gli arresti sono stati già convalidati dal Gip del Tribunale di Agrigento, e a carico dei due applicato l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, per la firma.