Covid. La Sicilia resta in zona gialla per altre due settimane

Il monitoraggio settimanale della cabina di regia, ha confermato un rischio basso, e una diminuzione ulteriore dell’indice di contagio Rt da 0,78 a 0,76, e un’incidenza settimanale dei nuovi casi pari a 53,1 su centomila abitanti, al di sopra dei 50 su centomila che per decreto nazionale va confermata per almeno tre settimane, per consentire il passaggio alla fascia con le minime restrizioni. La Sicilia resta in zona gialla almeno fino al 20 giugno.

L’Isola potrebbe centrare l’obiettivo di passare alla zona bianca dal 21 giugno. Secondo l’ultimo monitoraggio, nel periodo considerato si sono registrati 2.554 casi, ovvero il 27,1 per cento in meno rispetto alla settimana prima, e il tasso di positività (ovvero il rapporto dei tamponi molecolari positivi sul totale di quelli processati) è sceso dal 7,9 per cento al 5,9 per cento. Anche l’occupazione dei posti letto da parte dei pazienti positivi è diminuita, soprattutto nelle terapie intensive.