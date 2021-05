Nuova escalation di furti di auto, spariti altri 3 mezzi

Non si arrestano i furti d’auto in provincia di Agrigento. Tre le vetture sottratte nelle ultime ore. Due delle quali a Canicattì. La prima, una Alfa Romeo Giulietta, è stata asportata in via Vittorio Emanuele. In via padre Francesco Caro, invece, ignoti malviventi hanno rubato una Fiat Punto, di proprietà di un sessantaseienne del luogo. L’utilitaria si trovava parcheggiata davanti l’abitazione del proprietario.

In entrambi i casi i proprietari hanno formalizzato la denuncia ai poliziotti del Commissariato di polizia. Nelle due zone teatro dei furti non vi sarebbero impianti di video sorveglianza. Nella vicina Ravanusa è stata rubata una Fiat Grande Punto. Il proprietario ha denunciato il furto ai carabinieri.