Il 4 settembre il sindaco annunciava, insieme all’assessore Cipolla, una programmazione anticipata delle festività. Il 16 novembre il consulente Peppe Mendola ha riferito di risorse limitate, eventi ridimensionati e niente concertone di Capodanno. Due fotografie della stessa amministrazione che chiamano in causa metodo e responsabilità.

A settembre il Natale era già sul tavolo

Il 4 settembre scorso, durante una diretta Facebook dagli uffici del Comune, il sindaco Michele Sodano si era soffermato sul lavoro dei suoi assessori. Interpellando l’assessore Dario Cipolla, aveva chiesto a cosa stesse lavorando. La risposta era stata chiara: «Stiamo lavorando agli eventi di Natale».

Sodano aveva apprezzato la programmazione anticipata, sottolineando l’importanza di occuparsi delle festività con largo anticipo.

Cipolla aveva parlato di interlocuzioni con un imprenditore del territorio e con una persona di Milano, con l’obiettivo di costruire iniziative, promuovere il marchio della città e realizzare «un vero villaggio di Natale».

Non si trattava, naturalmente, di un progetto già definito o finanziato, ma di un percorso che, almeno nelle intenzioni annunciate, avrebbe dovuto portare a una programmazione capace di coinvolgere la città.

A novembre il quadro è cambiato

Il 4 settembre AgrigentoOggi.it aveva titolato: «Sindaco, la diretta è finita. Adesso aspettiamo i risultati». Il senso era semplice: annunciare una programmazione è importante, ma ciò che conta è riuscire a trasformarla in iniziative concrete.

Il 16 novembre, a distanza di poco più di due mesi, è stato il consulente Peppe Mendola a riferire pubblicamente di un quadro ben diverso. In un’intervista ad AgrigentoNotizie, ha parlato di risorse economiche limitate, un calendario ridimensionato e dell’assenza del concertone di Capodanno. Ha inoltre riferito della necessità di chiedere alla Regione 50 mila euro per le luminarie.

Non significa che la mancanza di risorse sia stata scoperta soltanto a novembre. Significa, però, che a novembre è arrivata una comunicazione pubblica sulle difficoltà che condizionano il programma.

A questo punto la domanda è inevitabile: quando si è capito che le risorse non sarebbero state sufficienti per realizzare quanto inizialmente immaginato? E soprattutto, le interlocuzioni avviate a settembre hanno avuto un seguito concreto?

Turismo ed eventi: chi deve spiegare le difficoltà?

C’è anche un aspetto politico e amministrativo da chiarire. Il sindaco Sodano ha mantenuto per sé la delega al Turismo, mentre il Bilancio è stato affidato all’assessore Raffaele Trano dal 21 luglio.

Il 13 novembre, inoltre, la Quinta Commissione consiliare aveva convocato l’assessore Cipolla per un’audizione dedicata proprio all’ideazione e alle proposte per le attività natalizie in città.

Un’occasione per fare il punto sul lavoro avviato e sulle prospettive del programma. Sarebbe utile sapere quali indicazioni siano emerse dall’audizione, quali iniziative siano ancora concretamente realizzabili e che fine abbiano fatto i contatti annunciati a settembre.

Le difficoltà economiche possono essere reali e anche comprensibili. Ma proprio per questo servono spiegazioni chiare da parte di chi ha responsabilità politiche e amministrative.

La programmazione vera comincia dai conti

Nessuno pretende che Agrigento organizzi un Natale costoso o ricco di grandi spettacoli. Un calendario può essere anche sobrio, distribuito nei quartieri, legato alle tradizioni e costruito con il contributo di associazioni e attività commerciali.

La questione non è soltanto quanti soldi ci sono, ma sapere per tempo quanti se ne possono spendere e quali iniziative siano davvero sostenibili.

Una programmazione seria dovrebbe partire proprio da qui: risorse disponibili, eventuali finanziamenti regionali, collaborazioni private e proposte compatibili con le possibilità del Comune. Senza creare aspettative che poi rischiano di essere ridimensionate.

Annunciare è facile, governare è un’altra cosa

Il Natale non si misura necessariamente dal numero degli eventi o dal costo degli spettacoli. Si misura anche dalla capacità di dare alla città un programma riconoscibile, coinvolgere le realtà locali e offrire occasioni di partecipazione.

A settembre il sindaco aveva mostrato l’intenzione di programmare in anticipo. A novembre il consulente Mendola ha descritto un Natale condizionato dalla scarsità di risorse e da un ridimensionamento degli eventi.

Tra quelle due fotografie resta una distanza che merita di essere spiegata.

Non per alimentare una polemica fine a se stessa, ma perché i cittadini hanno diritto di sapere che cosa sia stato fatto, quali ostacoli siano emersi e quali risultati siano ancora possibili.

A settembre avevamo scritto: «Adesso aspettiamo i risultati». A novembre, più che aspettare, è il momento di fare chiarezza.

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