Ruba un telefonino al viale della Vittoria, preso dopo inseguimento

Fermato in flagranza di reato un 16enne, del Catanese, da giorni in affidamento in prova in una comunità di Aragona, che ha sottratto un telefono cellulare ad un agrigentino di 64 anni. E’ accaduto ieri, verso le 19:30, lungo il viale della Vittoria, ad Agrigento. A dare l’allarme, raccolto dai carabinieri e dai militari dell’Esercito, impegnati in una perlustrazione del centro cittadino, è stata la vittima che ha preso a gridare, mentre ha provato di fermare il ladro, in fuga con la refurtiva.

La pattuglia “Strade sicure”, che è composta da un carabiniere della Stazione di Agrigento, e da due militari dell’Esercito si è lanciata all’inseguimento, e in poco tempo, ha bloccato e immobilizzato il giovane, malgrado i tentativi di resistenza. Altre gazzelle dell’Arma, presenti per competenza territoriale in centro, sono andate in aiuto dei colleghi.

Il cellulare è stato recuperato e restituito al proprietario. L’autore del reato è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per l’ipotesi di furto con strappo.