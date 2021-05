Romina Caruana alla Scala dei Turchi

Endorsement di Romina Caruana per la riapertura del Lounge Beach Scala dei Turchi​ di Nino Sanfilippo. Romina è un’attrice e scrittrice italiana esperta, nata e cresciuta ad Agrigento, in Sicilia. Ha recitato in numerosi film, serie TV italiane e ha una vasta esperienza teatrale. Vive a Los Angeles e ha recentemente completato il lavoro sul suo secondo romanzo. Il suo primo è stato il romanzo acclamato dalla critica “The Dance of Souls”, attualmente disponibile su Amazon, che è in discussione per essere prodotto come film. Il libro, basato su una storia vera, è stato molto elogiato per la sua rappresentazione accurata dello studio dell’autismo, poiché la storia ci guida attraverso il complesso spettro autistico in questo dramma familiare sull’amore incondizionato. Romina ha lavorato come attrice con attori come Harvey Keitel, Chaz Palminteri e Rowan Atkinson e con registi cinematografici; Franco Battiato, Roberta Torre e Jeremy Gantz.Ha inoltre ospitato il programma televisivo di moda e intrattenimento italiano “Opinion Leader” di successo. È la produttrice esecutiva del film del 2018 “Fourplay” con Tammy Blanchard, Dominic Fumusa e Bryan Greenberg. Si è formata con la rinomata insegnante di recitazione Susan Batson a New York e può parlare tre lingue: italiano, inglese e francese. Si è laureata con il massimo dei voti e la lode presso l’Università degli Studi di Palermo in Lingue e Letterature Moderne. Romina ha collaborato come giornalista con il quotidiano italiano “IL Tempo”, come insegnante di inglese presso il Liceo Pacioli, a Palermo e come insegnante di inglese e francese presso il Liceo Pitagora, ad Agrigento.Dominic Fumusa e Bryan Greenberg. Si è formata con la rinomata insegnante di recitazione Susan Batson a New York e può parlare tre lingue: italiano, inglese e francese. Si è laureata con il massimo dei voti e la lode presso l’Università degli Studi di Palermo in Lingue e Letterature Moderne. Romina ha collaborato come giornalista con il quotidiano italiano “IL Tempo”, come insegnante di inglese presso il Liceo Pacioli di Palermo e come insegnante di inglese e francese presso il Liceo Pitagora, ad Agrigento.Dominic Fumusa e Bryan Greenberg. Si è formata con la rinomata insegnante di recitazione Susan Batson a New York e può parlare tre lingue: italiano, inglese e francese. Si è laureata con il massimo dei voti e la lode presso l’Università degli Studi di Palermo in Lingue e Letterature Moderne. Romina ha collaborato come giornalista con il quotidiano italiano “IL Tempo”, come insegnante di inglese presso il Liceo Pacioli di Palermo e come insegnante di inglese e francese presso il Liceo Pitagora, ad Agrigento.come Docente di Inglese presso il Liceo Pacioli, a Palermo e come Docente di Inglese e Francese presso il Liceo Pitagora, ad Agrigento.come Docente di Inglese presso il Liceo Pacioli, a Palermo e come Docente di Inglese e Francese presso il Liceo Pitagora, ad Agrigento.