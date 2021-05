Furto in un’abitazione, condannati a 2 anni di carcere

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, ha condannato a 2 anni di reclusione Andrea Stagno, 31 anni, residente a Grotte, e Dumitru Gherghisan, 37 anni, romeno anche lui residente a Grotte. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 3 anni di reclusione ciascuno. La vicenda risale al 7 settembre del 2014. I due erano accusati, in concorso con una terza persona rimasta ignota, di avere messo a segno un furto in un’abitazione di una pensionata settantenne, in via San Nicola, a Grotte.

Dopo avere mandato il frantumi il vetro della finestra della cucina, si sono intrufolati nell’immobile, e una volta dentro, hanno trovato e portato via diversi oggetti, tra cui un servizio da liquore in cristallo, un servizio da caffè, un servizio di piatti in porcellana, una stufa elettrica e un copriletto. I due sono stati difesi dagli avvocati Re, Neculai e Zucchetto.