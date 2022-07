Ruba in una profumeria, e si ferisce: arrestato 36enne

Ha rotto la vetrata, riuscendo ad intrufolarsi in una profumeria del viale Della Vittoria, ad Agrigento, e nonostante sia rimasto ferito ha provato lo stesso a mettere a segno un furto. Questa volta però a Hassan Nabil, tunisino di 36 anni, gli è andata male: è stato bloccato e arrestato, in flagranza di reato, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. Poi è stato trasportato per le cure del caso al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove ancora ieri risultava ricoverato, e piantonato. L’ipotesi di reato che gli è stata contestata è quella di furto aggravato.

Tutto è accaduto durante la notte fra mercoledì e ieri. L’immigrato trentaseienne, autore di alcuni furti e danneggiamenti compiuti nelle ultime settimane, è penetrato nell’esercizio commerciale, e seppure con vistosi tagli sul corpo, ha provato a portare via alcuni prodotti, e i soldi dalla cassa. Non ha avuto il tempo. Gli agenti lo hanno fermato con il bottino ancora in mano.

Appena pochi giorni prima, lo stesso tunisino è stato denunciato per il furto di un portafogli lasciato all’interno di un furgone nella zona di via Pirandello.