Rissa in piazza: tre feriti e quattro denunciati

Botte da orbi in piazza Purrello, a San Giovanni Gemini, e tre dei quattro partecipanti alla baruffa restano feriti. Uno dei più esagitati con un bastone ha mandato in frantumi il vetro anteriore, e ha danneggiato la carrozzeria di un camion, di proprietà di uno dei “rivali”. I carabinieri della Compagnia di Cammarata, al termine dell’attività investigativa hanno denunciato i quattro protagonisti della scazzottata, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Si tratta di due coppie di familiari: da una parte un commerciante e un impiegato, rispettivamente di 52 e 48 anni, e dall’altra un operaio e un altro commerciante, di 39 e 38 anni, tutti di San Giovanni Gemini. Devono rispondere delle ipotesi di reato di rissa e lesioni personali, e il solo 48enne anche di danneggiamento.

In tre sono finiti al locale presidio territoriale di emergenza, dove i medici di turno gli hanno riscontrato lesioni, e traumi guaribili con prognosi di circa 5 giorni. Perché, nella tarda serata di mercoledì, sia scoppiato il parapiglia non è ancora chiaro, si parla di futili motivi, verosimilmente, per questioni personali.