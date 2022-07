Muore il proprietario, e i carabinieri ritirano le armi: sparita una pistola

Muore un ottantaquattrenne, ex venditore ambulante, e i carabinieri della Stazione di Campobello di Licata, dopo alcune settimane, si recano in casa dell’anziano per ritirare le armi, che legalmente possedeva. Due fucili da caccia, calibro 12, che sono stati subito recuperati, ma non si è trovata però la terza arma, una pistola “Beretta” calibro 22. I militari dell’Arma hanno avviato delle indagini per provare a ritrovare l’arma. I due fucili ritirati sono al momento custoditi alla caserma della Stazione dei carabinieri, che procederà a tutti gli accertamenti del caso.