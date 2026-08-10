Ha rubato diversi litri di carburante da alcuni mezzi all’interno dello scalo ferroviario di Licata. E’ stato identificato e rintracciato dal personale del posto di polizia ferroviaria di Agrigento, a conclusione di un’attività d’indagine. Il ladruncolo, che s’è portato via alcuni bidoni pieni di gasolio, è un quarantatreenne di nazionalità marocchina, da tempo domiciliato a Licata.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di furto. Allo stesso è stato sequestrato il monopattino ritenuto pertinente alla consumazione del reato. L’indagato è entrato in azione alcuni giorni fa nel corso delle ore notturne. In poco tempo è riuscito a prelevare il gasolio dai serbatoi dei mezzi delle ferrovie.

La scoperta della razzia è stata fatta l’indomani mattina. Il responsabile ha presentato la denuncia a carico di ignoti. Le indagini sono state affidate alla Polfer. E gli agenti al termine dell’attività investigativa, svolta anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere collocate nella zona, sono riusciti a dare un nome al malvivente.

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