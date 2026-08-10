Una pensionata di 77 anni è rimasta vittima della truffa del falso carabiniere, consegnando gioielli e soldi in contanti per oltre 85 mila euro. A denunciare l’accaduto ai carabinieri è stata la donna residente a Sciacca. Ha raccontato agli investigatori di essere stata raggirata, dopo essere stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto che, qualificandosi come carabiniere, le ha detto che la sua auto era stata utilizzata per una rapina.

Con il pretesto di dovere verificare se i preziosi custoditi in casa appartenessero alla refurtiva, l’uomo le ha chiesto se avesse oro nell’abitazione, rassicurandola che un militare sarebbe passato per ritirarlo e portarlo in caserma per procedere alla comparazione. Poco dopo si è presentato alla porta un uomo al quale la pensionata ha consegnato tutti i gioielli in suo possesso e il denaro contante.

Solo successivamente si è resa conto di essere stata vittima della truffa e si è recata immediatamente al Reparto Territoriale dei carabinieri di Sciacca per sporgere denuncia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp