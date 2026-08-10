I ladri sono tornati a colpire nella zona industriale di Agrigento. Nell’ultima incursione presa di mira un’azienda che si occupa della raccolta, smaltimento e smistamento di materiali metallici. Rubati 500 chili di rame per un ammontare del danno che è stato quantificato a ben 10.000 euro.

Dopo l’amara scoperta il proprietario, un trentaquattrenne imprenditore di Agrigento, ha formalizzato la denuncia contro ignoti per furto, ai carabinieri.

I ladri sono entrati in azione durante le ore notturne, riuscendo a intrufolarsi nell’area recintata dopo avere rotto il cancello d’ingresso. Una volta dentro hanno sottratto il rame. I militari hanno avviato le indagini per cercare di risalire alla banda di malviventi.

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