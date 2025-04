Ruba capi d’abbigliamento in un negozio del centro commerciale “Città dei Templi” a Villaseta e riesce, credendo d’averla fatta franca, ad allontanarsi. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, a conclusione di una breve attività investigativa, hanno identificato l’autrice della razzia. E’ stata trovata in possesso di merce per circa 100 euro.

Si tratta di un sessantenne. La donna è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di furto aggravato. Aveva portato via più capi d’abbigliamento nascondendoli dentro una borsa o indossandoli. La merce è stata recuperata e restituita al titolare del negozio della struttura commerciale.

