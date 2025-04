Dal tentativo di truffa al furto di soldi e gioielli, in pieno giorno e in pieno centro, nell’abitazione di una coppia di coniugi anziani. È accaduto al viale Della Vittoria di Agrigento dove una pensionata ultra settantenne è stata avvicinata da una donna che, vedendola con i sacchetti della spesa in mano, si è offerta di aiutarla a portarli fino a casa.

Giunti nell’appartamento, la delinquente ha probabilmente lasciato la porta d’ingresso socchiusa e s’è attardata con l’anziana. Qualcuno si è intrufolato e ha messo a soqquadro la camera da letto, arraffando soldi e oggetti d’oro per circa 10 mila euro.

La pensionata, poco più tardi, quando s’è recata in camera da letto ha trovato mobili aperti e cassetti rovistati, e non ha potuto far altro che chiamare il 112. Polizia e carabinieri hanno prima constatato il furto e poi raccolto il racconto e la denuncia a carico di ignoti.

