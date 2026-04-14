Senza farsi notare è riuscita ad entrare in un locale della movida e a rubare il borsello al titolare per poi utilizzare la carta di credito per acquistare bevande, cibo e sigarette. È successo domenica pomeriggio lungo la via Atenea ad Agrigento. I poliziotti della sezione Volanti della Questura agrigentina, dopo avere raccolto la segnalazione e a conclusione di una “fulminea” attività d’indagine, hanno identificato e rintracciato la ladruncola.

Si tratta di una trentenne, domiciliata a Canicattì, già nota alle forze dell’ordine. La donna è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Deve rispondere delle ipotesi di reato di furto aggravato, inosservanza delle prescrizioni imposte dalla libertà vigilata a cui era sottoposta e indebito utilizzo di carte di credito.

Gli agenti hanno individuato la ragazza dalle parti di piazza Marconi a pochi metri dalla stazione ferroviaria.

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