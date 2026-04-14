E’ stato riconosciuto responsabile di un tentato furto in un appartamento di proprietà di una donna di Cammarata. Nel corso di quella scorribanda maldestramente aveva lasciato un’impronta. I carabinieri della Compagnia di Cammarata, hanno arrestato un disoccupato del luogo di 35 anni.
Deve espiare la pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione per tentato furto aggravato in abitazione. Data esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza.
Il giovane è stato arrestato dai militari della locale Stazione, e dopo le formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione per scontare la condanna in regime di detenzione domiciliare.
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