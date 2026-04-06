Ruba una Fiat Cinquecento Abarth a Palma di Montechiaro e nella fuga imbocca un vicolo cieco nella vicina Licata non riuscendo a fare così manovra. Un ladro catanese “in trasferta” è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato di Licata per furto aggravato.

Si tratta di un ventiquattrenne. Aveva messo a segno il furto a Palma di Montechiaro dove era riuscito a rubare l’auto. Lanciato l’allarme sono scattate le ricerche e la vettura è stata ritrovata in una strada privata lungo la strada statale 115.

Il malvivente non riusciva a fare manovra poiché finito in “trappola” in un vicolo cieco.

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