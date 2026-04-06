Acqua colorata dai rubinetti dell’appartamento. Una coppia di coniugi, rispettivamente di 60 e 55 anni, entrambi impiegati, hanno chiamato il 112 per segnalare la fuoriuscita di liquido colorato. E’ successo in un condominio in uno dei quartieri satelliti di Agrigento.

Qualcuno, verosimilmente, per questioni di vicinato ha versato della sostanza all’interno dei recipienti posti sulla copertura dello stabile.

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno aperto i rubinetti del lavandino del bagno e della cucina constatando, effettivamente, l’uscita di acqua di colore rosa chiaro. Dopo il sopralluogo di rito, i due coniugi sono stati ascoltati e invitati a presentare querela.

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