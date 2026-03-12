Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10 presso il Circolo dei Nobili di Agrigento (Via Atenea 307) sarà inaugurata la IV edizione di “Amor Librorum” , rassegna dedicata al libro antico, alle stampe storiche e al collezionismo cartaceo. L’iniziativa, promossa dal Centro Cultura Contemporanea – Circolo dei Nobili, è curata da Beniamino Biondi e Damiano Calabrese e sarà aperta al pubblico dal 13 al 15 marzo, con orario 10 – 19 e ingresso libero.

La manifestazione propone un articolato percorso tra libri rari, edizioni antiche, stampe storiche e materiali cartacei da collezione , con l’esposizione di volumi di grande valore storico e bibliografico. In mostra saranno presenti libri molto antichi, alcuni in copie uniche , accanto a una selezione di prime edizioni del Novecento di autori siciliani, oltre a stampe e documenti cartacei d’epoca , offrendo ai visitatori un viaggio attraverso secoli di storia del libro e della stampa. Una parte delle opere novecentesche e del materiale bibliografico sarà inoltre disponibile per collezionisti e appassionati .

In occasione dell’inaugurazione sarà presentata anche la mostra bibliografica “Il Consiglio d’Egitto di Leonardo Sciascia tra impostura e congiura” , dedicata al celebre romanzo dello scrittore di Leonardo Sciascia. L’esposizione proporrà numerose edizioni sciasciane, tra cui diverse ristampe storiche e prime edizioni, oltre a materiali editoriali e bibliografici legati all’opera e alla sua fortuna critica.

«Amor Librorum nasce dal desiderio di restituire al pubblico il fascino materiale del libro – afferma lo scrittore Beniamino Biondi , curatore della mostra – non solo come oggetto di lettura ma come testimonianza storica, artistica e culturale. In questa edizione abbiamo riunito esemplari rarissimi, alcuni dei quali unici, insieme a preziose prime edizioni del Novecento siciliano e a numerose edizioni delle opere di Leonardo Sciascia. È un invito a riscoprire il libro come patrimonio vivo della nostra memoria culturale. »

“Amor Librorum” è un appuntamento pensato per bibliofili, collezionisti, studiosi e appassionati , offrendo un’occasione rara per osservare da vicino opere librarie di grande valore storico e scoprire materiali bibliografici spesso difficilmente accessibili al pubblico.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp