Rotazione di dirigenti e indagini al Comune, il sindaco: scelta doverosa

Sarebbero più di uno gli avvisi di garanzia emessi dalla Procura di Palermo e che non riguarderebbero solo agrigentini, quelli notificati dai carabinieri della compagnia di Partinico che, martedì, hanno acquisito diversi faldoni e supporti informatici in uno degli uffici, quello del dirigente del distretto socio-sanitario D1 di cui Agrigento è capofila, al terzo piano di Palazzo dei Giganti. L’ipotesi di reato contestata, si legge sul Gds in edicola questa mattina, nonostante manchino le conferme istituzionali, dovrebbe essere quella di corruzione.