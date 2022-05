Meteo, aria fresca in arrivo dall’Atlantico ma solo per qualche giorno

Tra oggi e domani lieve calo termico a causa dell’isolamento di una goccia fredda in arrivo dall’Atlantico. Trattandosi di aria più fresca in quota, potrebbe dare vita a fenomeni convettivi e , dunque, temporali soprattutto nelle ore pomeridiane nelle zone interne della nostra Isola. Tale situazione non durerà molto infatti, già da dopo domani, si assisterà ad una nuova rimonta di un promontorio alto pressorio di matrice sud africana che farà salire i termometri fino a 35 gradi.

Si prospetta un netto sopra media termico per la nostra città.