E’ successo nuovamente. Uno o due incidenti a settimana. La rotonda di Porta Aurea, sotto il tempio di Ercole, è pericolosa. La redazione giornalistica di Agrigento Oggi lo ripete da tempo: servono interventi urgenti prima che ci scappa il morto. Servono delle modifiche alla viabilità. Da indiscrezioni qualcosa si muove: l’ultima ipotesi per migliorare la sicurezza riguarda la realizzazione di una rotatoria simile a quella del Quadrivio Spinasanta. Nel frattempo gli incidenti si susseguono uno dopo l’altro.

L’ultimo in ordine di tempo questa mattina. A scontrarsi, probabilmente per una mancata precedenza, due autovetture, una Lancia Y e una Ford. Due persone sono rimaste ferite. Con le ambulanze del 118 sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto la polizia di Stato e gli agenti della polizia locale. Quest’ultimi si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp