Il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino e il legale rappresentante dell’Anas hanno stipulato una convenzione che consentirà una accelerazione della procedura per l’esecuzione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza del bivio Tumarrano sulla Statale 189. Grazie a questa convenzione l’Anas potrà intervenire sui tratti di strade provinciali (per l’esattezza la Sp 26 e la Sp Nc 25) interessate dalla realizzazione dell’opera, che da un lato consentirà a mezzi in circolazione sulla Statale 189 di proseguire la marcia nelle due direzioni senza attraversare l’attuale pericoloso svincolo a raso, e al tempo stesso consentirà agli automobilisti diretti sulle strade provinciali di immettersi senza rischi nelle direzioni di Cammarata e del Tumarrano stesso.

Un’opera attesa da anni per l’eliminazione di uno svincolo ad alto rischio, più volte teatro di incidenti stradali anche molto gravi. “La sicurezza sulle strade è la nostra priorità – afferma il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino – e abbiamo ritenuto di intervenire con questa convenzione per favorire l’accelerazione di lavori indispensabili. Al tempo stesso ho sollecitato una veloce conclusione dei lavori di sistemazione del ponte sulla SS 189 a ridosso dello svincolo di Milena, sul quale ormai da anni è attivo un semaforo che causa notevoli disagi a quanti per lavoro o studio percorrono questa strada, auspicando che l’eccellente rapporto di collaborazione con l’ANAS favorisca questo processo”.

