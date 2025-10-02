Come anticipato da Agrigento Oggi alcuni giorni fa un consulente tecnico, incaricato dalla Procura di Agrigento, ricostruirà la dinamica dell’incidente stradale che si è verificato in viale Emporium, tra San Leone e Villaggio Peruzzo, in cui ha perso la vita l’istruttore di tennis e padel Marco Chiaramonti, di 50 anni. E’ stato nominato l’ingegnere Luigi Longo di Paternò, e l’incarico verrà conferito il 7 ottobre prossimo. Il professionista stabilirà le cause del sinistro.

L’inchiesta della Procura che quasi per intero ruota attorno alla buca presente sull’asfalto di viale Emporium, chiarirà se il cinquantenne alla guida dello scooter sia caduto proprio a causa di quella “scaffa” o se alla base della tragedia c’è dell’altro. Marco Chiaramonti, secondo quanto è emerso dall’autopsia, effettuata dal medico legale Alberto Alongi, è morto sul colpo.

Due gli indagati, per l’ipotesi di reato di omicidio colposo, il funzionario comunale Alberto Avenia, che si occupa della gestione delle strade comunali, e l’impiegato delegato al settore manutenzione strade.

