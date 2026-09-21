Il Dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti dell’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha approvato, con 2 distinti decreti, la concessione di contributi per un totale di 3,5 milioni di euro per gli interventi dei Comuni di Piedimonte Etneo, Balestrate, Salemi e Caltabellotta sul potenziamento della raccolta differenziata.

In particolare, con il primo decreto, al Comune di Piedimonte Etneo, nel Catanese, che fa parte del Siru (Sistema intercomunale di rango urbano) Ionico Etneo è stato concesso un finanziamento di quasi 2,5 milioni di euro per l’intervento “Eco-Isole Intelligenti: il Siru Ionico Etneo fa la differenza.

Con il secondo provvedimento, sono stati ammessi a finanziamento, per un contributo complessivo di un milione di euro, i tre interventi per il Siru Sicilia Occidentale che riguardano i Comuni di Balestrate, in provincia di Palermo, Salemi, nel Trapanese, e Caltabellotta, in provincia di Agrigento. A Caltabellotta, per la fornitura di attrezzature per il potenziamento e l’adeguamento del centro comunale di raccolta di via Triocola, andrà un contributo di quasi 432 mila euro.

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