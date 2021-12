Rotary, a Matteo Collula il “Premio alla Professionalità, Prof. Vincenzo Reale”

Il Rotary club di Agrigento conferisce il “Premio alla Professionalità, Prof. Vincenzo Reale” per l’anno 2021 a Matteo Collura, noto giornalista e scrittore agrigentino. Un’apposita commissione, costituita dal Presidente del Rotary Club di Agrigento, dal Segretario del Rotary Club di Agrigento, dal Presidente dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Agrigento, dal Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Agrigento, dal Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, dal Presidente della Commissione per l’Azione Professionale del Rotary Club di Agrigento, all’unanimità ha individuato nella figura dello scrittore e giornalista professionista, Matteo Collura, la personalità che meglio incarna i valori fondanti il “Premio Vincenzo Reale” giunto alla XV edizione. Giornalista professionista dal 1972, i Collura ha iniziato la carriera giornalistica al Giornale di Sicilia, per poi passare al quotidiano L’Ora. È stato corrispondente da Milano per Il Mattino di Napoli, dal 1985 al 2005 è stato redattore culturale del Corriere della Sera, per il quale ha scritto fino al 2016. Attualmente scrive editoriali ed articoli di cultura per Il Messaggero. In campo letterario ha esordito nel 1979 con il romanzo “Associazione Indigenti”, pubblicato nella collana “Nuovi Coralli” di Einaudi, su approvazione di Italo Calvino. A Leonardo Sciascia, di cui è stato amico, ha dedicato la biografia che gli è valsa numerosi premi e riconoscimenti ed è autore di una biografia romanzata di Luigi Pirandello. Numerosi i libri dedicati alla sua terra d’origine cui è rimasto molto legato. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: Sicilia Sconosciuta (1984), Baltico (1988), L’isola senza ponte (2007), Alfabeto Sciascia (2009), Il gioco delle parti. Vita straordinaria di Luigi Pirandello (2013), La badante (2015) e Baci a occhi aperti.