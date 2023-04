Rosario Livatino, un esempio di vita per le nuove generazioni. Convegno del Politi

Una vicenda etica e ed umana quella del Beato Rosario Livatino che merita di essere raccontata ai ragazzi. E lo ha fatto il liceo Politi che, nell’Aula Magna della sede centrale di Agrigento, ha organizzato convegno dal titolo “Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede”. Ai giovani spetta l’eredità morale che ha lasciato il Giudice Livatino e per questo è importante che conoscano la sua storia in modo che possano trarre l’ispirazione e la forza per lottare e costruire una società migliore. Un incontro che ha coinvolto un’intera popolazione scolastica attraverso una diretta su YouTube.

Sono intervenuti il Giudice Salvatore Cardinale, Presidente Emerito della Corte d’Appello di Caltanissetta e Don Giuseppe Livatino, che hanno presentato la figura del Giudice ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990, lungo la statale tra Caltanissetta e Agrigento, che Giovanni Paolo II definì «martire della giustizia ed indirettamente della fede».

Il giudice Salvatore Cardinale ha ricordato Rosario Livatino, raccontando gli anni in cui lavorarono insieme in procura , ad Agrigento, condividendo la quotidianità dell’ufficio; Don Giuseppe Livatino, postulatore della fase diocesana della causa di beatificazione del giovane Magistrato, ne ha sottolineato la figura di santità come una luminosa testimonianza di vita cristiana e civile e ricordato i tratti caratteristici della coerenza evangelica che nella vita di Livatino fuoriesce limpida come da una sorgente.

Presenti anche il Sindaco Francesco Miccichè, l’assessore Marco Vullo, l’assessore Costantino Ciulla, il Presidente del consiglio d’istituto, Insalaco, l’Arma dei Carabinieri, la Questura, l’Ufficio Scolastico, il Libero Consorzio, tutti uniti ad un tavolo nella consapevolezza che la scuola debba essere uno strumento della cultura della legalità, espressione di un modello positivo di società e comportamento e, in un’ottica di reale prevenzione, deve aiutare i ragazzi ad assumersi delle responsabilità, sviluppare in loro la coscienza civile e la convinzione che la legalità conviene e che, laddove ci sono partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, valori condivisi, non ci può essere criminalità. Al termine dei lavori, la docente Rancatore che ha moderato l’incontro, ha lanciato un messaggio ai ragazzi presenti in Aula magna e il collegamento streaming citando le parole che nel 2010 il giudice Antonino Caponnetto pronunciò agli studenti di una scuola: “non dovrete avere mai paura di pensare, di denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli. State attenti, siate vigili, siate sentinelle di voi stessi!”