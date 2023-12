Continua la campagna acquisti per l’ Akragas che rafforza il parco under con l’ingaggio del 2006 Rosario Inzerillo. Il centrocampista palermitano si è formato nelle giovanili di Inter, Varese e Pro Patria, due stagioni fa ha giocato nel Licata, ma anche nel Cattolica in Emilia Romagna. È considerato un giovane talento.