Dopo il successo agrigentino del 2022 del “Progetto Genesi: Arte e Diritti Umani”, curato da Ilaria Bernardi, il Progetto dell’Associazione Genesi approda dal 4 al 15 dicembre a Ginevra, al Palazzo delle Nazioni, con la mostra ART AND HUMAN RIGHTS. L’evento si inserisce nell’ambito delle celebrazioni del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani . La mostra è presentata dal Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a Ginevra in collaborazione, appunto, con l’Associazione Genesi, sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana.

“Il Progetto Genesi ad Agrigento, Porta d’Europa con Lampedusa, aveva avuto un grande successo con 18 mila presenza sulle 40 mila totali nelle 4 tappe della prima edizione ( Varese, Assisi, Matera e Agrigento). L’idea da cui origina la concezione di Progetto Genesi è che l’arte contemporanea possa assumere il ruolo di ambasciatrice dei diritti umani. Sapere che le stesse tematiche trattate ad Agrigento, dove il progetto si inaugurò in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, arrivino oggi al Palazzo delle Nazioni, sede delle Nazioni Unite a Ginevra, per celebrare i 75 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, è motivo di orgoglio anche per una città come Agrigento che si appresta a diventare Capitale italiana della cultura nel 2025”. Ha detto il presidente della Delegazione Fai di Agrigento Giuseppe Taibi. Soddisfazione è stata espressa anche dal Delegato FAI Arte e Diritti Umani, Nuccio Zicari, che dichiara: “Sono onorato di aver preso parte alla realizzazione di “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani” ad Agrigento e ancor più orgoglioso che la mostra “ART AND HUMAN RIGHTS” approdi al Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra. Fin da subito ho condiviso l’idea di Letizia Moratti e collaborato intensamente con la curatrice Ilaria Bernardi affinché la città di Agrigento, da sempre crocevia di popoli attraverso il Mediterraneo, esprimesse appieno la tematica di questa straordinaria mostra dall’immenso valore umanitario, sociale, culturale e artistico. Da oggi si inaugura un nuovo asse tra Agrigento Capitale Italiana della Cultura, Ginevra e il resto del mondo. Che la città di Agrigento attraverso l’arte, la cultura, l’impegno civile, sociale, ambientale, la tutela dei diritti umani, possa diventare ambasciatrice mondiale dei valori mediterranei. Questo il mio auspicio”. Ha concluso