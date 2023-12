L’ottica Vassallo di Porto Empedocle inaugura la sua nuova sede L’appuntamento è per questa sera alle 19. Il negozio si trasferisce dalla storica sede di via La Porta 5 ai nuovi locali in via Roma 127. Il taglio del nastro, con un rinfresco dedicato ad amici e clienti, è in programma lunedì 4 dicembre alle ore 19. L’ottica Vassallo rappresenta un importante pezzo di storia non soltanto per l’intera comunità empedoclina. L’attività, proprio lo scorso ottobre, ha festeggiato i quarant’anni di attività: nasce nell’ottobre 1983 dalla “visione” di Totò e Fiorella, tecnici specializzati e soci nel lavoro ma soprattutto marito e moglie nella vita. Una passione che, nel corso degli anni, è stata tramandata inevitabilmente anche alle figlie Viviana e Gloria. Quest’ultima, al termine di un percorso di studi legato alla visione e agli effetti visivi dei dispositivi, affianca oggi i genitori nell’attività. L’obiettivo è sempre quello di mantenere e garantire un alto standard di professionalità al servizio dei clienti.