Alonge riconosce la vittoria di Sodano: «Faremo un’opposizione leale e costruttiva nell’interesse della città»

Con il risultato ormai definito, Dino Alonge riconosce la vittoria di Michele Sodano e affida alle prime dichiarazioni a caldo la sua analisi della sconfitta.

«Finisce una campagna elettorale estenuante, lunga, bellissima ed entusiasmante – ha detto –. Faccio i complimenti a Michele Sodano per la vittoria». Parole che chiudono una competizione intensa e che aprono già la nuova fase politica che attende Agrigento.

Alonge guarda infatti al ruolo che il centrodestra sarà chiamato a svolgere nei prossimi anni. «La politica non finisce oggi. Adesso abbiamo un ruolo di opposizione che dobbiamo svolgere bene, con attenzione e sempre nell’interesse della città».

Nell’analizzare il risultato, il candidato del centrodestra non nasconde le difficoltà incontrate durante il percorso elettorale. «Cercheremo di capire cosa è successo al primo turno e al ballottaggio. È stato difficile confermare i voti raccolti in precedenza. Ci sono stati momenti storici particolari, un evidente disallineamento all’interno del centrodestra. Ho pagato una serie di fratture e di questioni che hanno accompagnato tutta la campagna elettorale».

Un dato, più di altri, continua a far riflettere Alonge: «Ci troviamo con liste che hanno raccolto il 73 per cento dei consensi e con un candidato sindaco che non riesce a superare il 30 per cento. Evidentemente qualcosa è successo e andrà analizzato».

Nonostante l’amarezza per il risultato, prevale però il tono della serenità. «Mi sarebbe piaciuto vincere ed essere il sindaco di Agrigento, questo è evidente. Ma è stata una bellissima esperienza per me, per la mia famiglia, per gli amici e per tutte le persone che mi hanno sostenuto e dimostrato affetto. È stata davvero una bella avventura».

Infine il messaggio rivolto al nuovo sindaco. «A Michele Sodano faccio gli auguri. Gli auguro di restare calmo, tranquillo e di sopportare lo stress che comporta amministrare una città complessa come Agrigento. La nostra sarà un’opposizione leale e costruttiva. Alla fine abbiamo un interesse comune: migliorare la città, invertire la rotta e lavorare perché le cose possano andare per il meglio».

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