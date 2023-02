Avrebbero rimosso i sigilli dai contatori del gas che erano stati sigillati per morosità. Due riberesi sono stati denunciati, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per furto. La scoperta nel corso di controlli dei carabinieri della Tenenza di Ribera, assieme ai tecnici della società di distribuzione, in via Ciliberto e in via Monte Bianco, nell’abitato riberese. I tecnici hanno riscontrato la manomissione dei sigilli dai contatori.